Франция обвинила Польшу в атаке на Евросоюз

Решение польского Конституционного суда о приоритете конституции страны над нормами Европейского союза (ЕС) — это атака на европейское сообщество, заявил государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон, слова которого передает BFM TV.

Дипломат обвинил польские власти в том, что они не уважают фундаментальные европейские ценности, в том числе права женщин и меньшинств, свободу слова и СМИ.

Решение Варшавы, как полагает Бон, может привести к выходу страны из Евросоюза де-факто.

«Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия», — сказал он.

По его мнению, государство не должно называть свои законы приоритетными, а такое решение встраивается в длинную хронику провокаций Польши в отношении ЕС.

Ранее признание верховенства законов Польши над европейскими назвали началом выхода страны из ЕС.