Бывший депутат Рады назвала Зеленского «приговором» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стал приговором для страны и всего украинского народа. Такое мнение выразила в эфире телеканала «Наш» экс-депутат Рады Анна Герман.

«Когда Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а стал приговором для всего украинского народа, всей Украины и для украинской перспективы, потому что приговор его очень строгий», — сказала политик.

По ее словам, украинский президент негативно повлиял не экономическую ситуацию в стране.

«Он сделал украинцев нищими, он сделал нашу следующую зиму холодной, голодной. Бесправие, нищенство, холод и голод - вот какой приговор оказался», — пояснила она.

Ранее отправленный в отставку председатель парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что руководство страны отказалось от принципов верховенства закона и проводит наступление на свободу слова. Отдельно Разумков указал на последний скандал вокруг президента Владимира Зеленского, заявив, что принцип «офшоры для власти – позор» стал принципом, что у каждого ФОПа (самозанятого предпринимателя) они есть.

Разумков стал пятым представителем исходной команды Зеленского, отправленным в отставку за последние 2,5 года. Говоря о причинах увольнения спикера Рады сам президент называл противоречия по закону об олигархах и санкционной политике, а также сбор подписных листов за импичмент главы государства.