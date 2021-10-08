На Украине поймали японского шпиона

На украино-молдавской границе пограничники задержали гражданина Японии, при котором был найден комплект шпионского оборудования. Как сообщает госпогранслужба Украины, инцидент произошел в Одесской области.

«Пассажир рейсового автобуса — подданный Японии, ехал (из Молдавии на Украину) через пункт пропуска «Паланка». Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которые были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы <…> «Шпиона» через границу не пропустили, технические устройства изъяли», — говорится в сообщении ведомства.

О факте задержания иностранца со шпионским оборудованием на украинской границе пограничники сообщили в правоохранительные органы. При этом дальнейшая судьба японского гражданина, остановленного на границе, пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шпиона с Украины, собиравшего секретные данные о стрелковом оружии России.