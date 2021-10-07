В Крыму введут новые ограничения из-за коронавируса

Власти Крыма в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации обяжут работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старшего поколения и ограничить для них льготный проезд. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты республики вице-премьер региона Елена Романовская, сообщает ТАСС.

По ее словам, раз в неделю будет также проводиться обязательное тестирование для невакцинированных сотрудников.

«Всем учреждениям государственной и муниципальной служб рекомендовано перевести на дистанционную работу до 50% сотрудников, присутствие которых не влияет на технологические процессы, которые приведут к сбою работы учреждений», — сказала она.

Романовская добавила, что изменения вступят в силу с 11 октября. По данным вице-премьера Крыма, в настоящее время прирост заболеваемости на полуострове составляет 27%, в то время как средний по стране — 14%.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока не планирует вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом.