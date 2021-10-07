Владимира Васильева избрали руководителем «Единой России» в Госдуме

Депутаты «Единой России» избрали члена высшего совета партии Владимира Васильева руководителем фракции в Госдуме, говорится в сообщении Telegram-канала партии.

Его первым заместителем по законопроектной деятельности стал Дмитрий Вяткин, по организационной работе – Вячеслав Макаров. Заместителями Васильева назначены Андрей Исаев, Евгений Ревенко, Сергей Морозов, Игорь Кастюкевич. Руководителями внутрифракционных групп избраны Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов, Адальби Шхагошев.

Всего во фракцию вошли 324 депутата, в том числе депутаты-самовыдвиженцы Владислав Резник и Леонид Бабашов.

На пост спикера Госдумы «Единая Россия» выдвинула действующего председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, его первым вице-спикером — Александру Жукову.

По итогам выборов в Госдуму VIII созыва, прошедших в сентябре, победила «Единая Россия». По результатам обработки 100% протоколов партия набрала 49,82% голосов избирателей и получила конституционное большинство в Думе.

Еще четыре партии по результатам выборов прошли в нижнюю палату: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — за правду» и «Новые люди». Первое заседание Думы назначено на 12 октября.