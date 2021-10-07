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Кандидата в президенты Кореи заподозрили в связях со специалистом по анальной акупунктуре

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Global Look Press

Юн Сеок Юл, один из возможных кандидатов в президенты Кореи от крупнейшей оппозиционной партии «Народная сила» был уличен в контактах со специалистом, проводящим анальную акупунктуру. Об этом сообщает корейское информационное издание «Ренхап».

Юн на данный момент является самым популярным кандидатом от оппозиции по данным социологических опросов. На предвыборных дебатах конкурент задал ему вопрос о его связях со знахарем, «который проводит акупунктуру в конкретной и странной зоне тела». На этот вопрос Юн ответил отрицательно, однако вскоре в интернет попали фотографии политика с человеком, проводящим подобные практики на одном из политических мероприятий.

До этого Юна, который ранее являлся Генеральным прокурором Кореи, уже упрекали в подверженности суевериям из-за фото с китайским иероглифом на его руке, который, согласно поверьям, приманивает удачу.

Президентские выборы пройдут в Республике Корея в марте 2022 года. Нынешний президент Мун Чжэ Ин не сможет в них участвовать, так как в Корее президент может находиться на своем посту только один срок.

В январе 2021-го сообщалось, что Верховный суд страны утвердил приговор в виде 20 лет лишения свободы экс-президенту Кореи Пак Кын Хе. Часть обвинений была связана с тем, что она консультировалась с гадалкой по делам государственной важности.

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