В Риге поспорили о табличке «советской оккупации» на памятнике Освободителям

В Рижской думе вызвала споры инициатива оснастить памятник советским воинам-освободителям от немецких войск табличкой о «советской оккупации». Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Отмечается, что некоторые депутаты мэрии считают, что вопросом политики памяти должны заниматься историки. В частности, текст о «символе советской оккупации» внештатного советника президента Латвии Юргиса Клотиньша не получил поддержки большинства в Рижской думе. При этом глава страны Эгилс Левитс лично пришел в законодательный орган столицы, чтобы поддержать эту инициативу, написал депутат Мирослав Митрофанов в Facebook.

Представители партии «Русский союз Латвии» заявили, что готовы будут поддержать компромиссный текст таблички, который не будет оскорбительным. По мнению мэра Риги Мартиньша Стакиса, историю должны трактовать профессионалы, а не политики. При этом СМИ сообщают, что среди рассматриваемых вариантов — снос памятника 1985 года или его переименование.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что посольство России направило ноту Латвии из-за осквернения в Риге мемориального камня, посвященного бойцам Красной армии. Вандалы сорвали и похитили памятную табличку об операции по форсированию озера Кишэзерс, с которой началось освобождение от немецких оккупантов латвийской столицы в октябре 1944 года.