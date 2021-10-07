Во Львовской области объявили 2022-й годом украинских коллаборационистов

Депутаты Львовского облсовета объявили на территории области 2022-й годом коллаборационистов «Украинской повстанческой армии» (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте местного парламента.

Отмечается, что в 2022 году исполняется 80 лет с даты создания националистической УПА. «Такое событие должно быть должным образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне через увековечение памяти воинов УПА, организацию различных масштабных мероприятий, информационно-разъяснительную работу», — сказал председатель комиссии по вопросам культуры, информационной политики и продвижения Святослав Шеремет.

«Украинская повстанческая армия» образовалась в конце 1942 года в качестве боевого крыла ОУН («Организации украинских националистов», запрещена в России) и просуществовала до сентября 1949 года. В годы Второй мировой войны активно сотрудничала с немецкими войсками. В 2015 году члены ОУН-УПА по решению тогдашнего президента Петра Порошенко были признаны на Украине «борцами за справедливость», а ее ветераны получили право на соцгарантии.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Польша не откажется от обсуждений с Украиной спорных исторических вопросов, например, Волынской резни, учиненной ее националистами в 1943 году. Тогда жертвами массовых убийств стали от 30 до 100 тысяч человек.