Песков: Путин не «проставляется» на свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что традиции особым образом отмечать день рождения президента РФ Владимира Путина 7 октября в Кремле нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиции проставляться нет», — сказал Песков.

Кроме того, российский лидер редко освобождает этот день от рабочих мероприятий, рассказал представитель Кремля.

«Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день»,— добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с Лукашенко, Алиевым и Эрдоганом в свой день рождения.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, поздравляя Владимира Путина с днем рождения, назвал его «преимуществом России». По его словам, не так просто было решать проблемы страны в экономике, социальной сфере, политике и других направлениях.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет, он родился в 1952 году в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург).