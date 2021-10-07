Киевский депутат сходил поболеть за «Шахтер» и был избит

Депутат Киевского городского совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Михаил Наконечный был избит ультрас после футбольного матча местного «Динамо» и «Шахтера». Информация об этом инциденте, который произошел еще 3 октября, стала известна порталу «Страна».

По информации источников издания, депутата били на НСК «Олимпийский» два футбольных хулигана, больше всего ударов пришлось в голову. После этого нападавшие сбежали. Парламентария же затем направили на медицинское освидетельствование. При этом перед матчем Наконечный выложил у себя в Facebook фотографию с шарфом и в маске с символикой донецкого «Шахтера».

Известно, что полиция ведет расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц, за что грозит до 4 лет тюрьмы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что мать украинского чиновника МВФ Владислава Рашкована жестко избили и ограбили. 80-летнюю женщину сначала ударили лопатой по голове, а потом били ногами по лицу.

.