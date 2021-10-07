Первый глава Литвы рассказал, когда Россия «отдаст Крым»

Экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис высказался об условии «возвращения» Крыма в состав Украины. Интервью с политиком опубликовало украинское издание «День».

«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», — заявил Ландсбергис.

При этом он убежден, что «все империи имеют свой конец» — и Россия, по его словам, когда-нибудь развалится «и в третий раз».

Ландсбергис — один из главных инициаторов отделения Литвы От СССР. Он занял пост председателя Верховного Совета Литовской Республики 10 марта 1990 года, когда еще не было объявлено о юридической независимости.

9 февраля 1991 года в Литве прошел всенародный опрос по вопросу о независимости республики. При явке свыше 80% более 90% граждан высказались за выход из состава СССР. К юбилею независимости Литвы «Газета.Ru» рассказала, как страна покидала СССР.