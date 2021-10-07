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В России прокомментировали высылку сотрудников ООН из Эфиопии

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала не драматизировать ситуацию с объявлением Эфиопией семи сотрудников ООН персонами нон грата. Об этом сообщает ТАСС.

«Сожалеем по поводу принятого на прошлой неделе решения Эфиопии выдворить из страны сотрудников ООН. Это, безусловно, не будет способствовать разрешению острейшего гуманитарного кризиса в стране, — сказала Евстигнеева.

Она считает, что взаимоуважительный диалог между Эфиопией и секретариатом ООН смогут восстановить доверие и разрешить возникшие противоречия в интересах населения.

30 сентября правительство Эфиопии объявило семерых сотрудников ООН персонами нон грата, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны. Действия властей спровоцировали международный скандал, из-за которого на африканскую страну могут наложить санкции.

4 октября заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подтвердил, что сотрудники покинули африканскую страну. «Они были переведены из страны для обеспечения безопасности», — добавил он.

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