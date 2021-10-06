СБУ обвинила «завербованного российского агента» в попытке организовать теракт в Закарпатье

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила на своем сайте о предотвращении серии терактов в Закарпатской области, организатор которых якобы находится в России.

Отмечается, что злоумышленники планировали осуществить поджог Генконсульства некой соседней страны и заказать убийство общественного деятеля.

«Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене. Установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что упомянутый подозреваемый — уроженец Луганской области, который якобы был завербован российскими спецслужбами. В частности, он подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля, за что готов был заплатить $30 тыс. В суд передано дело по обвинениям против организатора по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Министерство внутренних дел Украины и СБУ провели совместные учения в Черниговской и Сумской областях.