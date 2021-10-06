Сенатор Олег Селезнев умер от коронавируса

Член Совета Федерации от Республики Адыгея Олег Селезнев умер на 63-м году жизни в одном из ковидных госпиталей Краснодара. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил эту информацию агентству РИА «Новости». Других подробностей пока не раскрывается.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким умершего, отметив, что Селезнев был ответственным и принципиальным политиком. В своей телеграмме в адрес главы Адыгеи она также указала, что скончавшийся сенатор посвятил свою жизнь служению Отечеству.

Известно, что Олег Селезнев служил в органах КГБ СССР и ФСБ России, с 2009 года был начальником управления ФСБ России по Республике Адыгея. В сентябре 2017 года стал членом Совета Федерации от исполнительных органов власти Адыгеи, входил в комитет по международным делам.

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