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Источник сообщил о спланированном бегстве экс-президента Афганистана

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Afghan Presidential Palace/Reuters

Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, заранее готовил свой побег, сообщил местный телеканал 1TV.

По информации источника канала, Гани за месяц до падения Кабула проводил тренировочные мероприятия для отъезда.

При этом к вывозу из страны крупной суммы денег власти готовились не менее чем за неделю.

15 августа боевики «Талибана» (организация запрещена в России) вошли в Кабул, после чего Ашраф Гани заявил об отставке и улетел с семьей в Объединенные Арабские Эмираты, набив вертолет деньгами. Он утверждал, что не вывозил деньги, а «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях».

По информации афганского СМИ, несколько высокопоставленных правительственных чиновников планировали перевезти родственников Ашрафа Гани в ОАЭ еще за несколько дней до штурма Кабула.

Позднее Гани заявил о взломе своей страницы в Facebook, Там якобы от имени Гани были опубликованы призывы признать «Талибан».

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