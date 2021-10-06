Украинская община Крыма обвинила Киев в обмане ООН

Киев на протяжении нескольких лет обманывает ООН, жалуясь на «российскую агрессию» в Крыму, при этом игнорируя ущерб, который был нанесен полуострову из-за водной, продовольственной и энергетической блокады со стороны Украины. Об этом заявила Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина во время своего выступления на 48-й сессии Совета по правам человека ООН, передает «РИА Новости».

«Правительство Украины несколько лет обманывает ООН и мировое сообщество, пытается выставить Украину жертвой. Под предлогом защиты от так называемой «российской агрессии» Украина закрывает телеканалы без решения суда. Грубо нарушаются права языковых меньшинств. Так называемый форум «Крымская платформа» это показал», — сказала она.

По словам Гридчиной, саммит «Крымская платформа» продемонстрировал, что международные институты по защите прав человека становятся бесполезными. Так как пока Киев говорит о желании защитить права жителей Крыма, в действительности никто не говорит о реальных проблемах крымчан, которые возникли из-за действий украинских властей. В качестве примера она привела ситуацию, когда правительство Украины приняло решение перекрыть доступ пресной воды в Крым, что отразилось на 2 млн жителях полуострова.

Ранее МИД Украины заявил, что ООН проигнорировала участие в «Крымской платформе» по политическим мотивам.

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для обсуждения «крымского вопроса». Мероприятие прошло 23 августа, в нем приняли участие более 40 государств. Согласно принятой декларации, форум призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. После этого украинские власти на юге страны установили дамбу для блокирования подачи пресной воды на полуостров.