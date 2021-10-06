Польша заявила о готовности к длительному миграционному кризису

Польские власти готовятся к длительному миграционному кризису на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава правительства страны Матеуш Моравецкий в ходе саммита Европейский союз — Западные Балканы, который проходит в Словении, передает «РИА Новости».

«Напор будет долгосрочным. Мы строим защитные системы, чтобы эффективно защищаться от искусственно формируемой миграционной нагрузки», — заявил премьер-министр.

Моравецкий подчеркнул, что действия польских властей на границе с республикой уже получили поддержку многих стран. По его словам, эта «гибридная война» и «миграционный штурм» искусственным способом генерируются режимом президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

«Все попытки перетянуть мигрантов из Ирака, Ливии, Марокко, Египта и других стран – это механизм, который должен привести к хаосу в ЕС», — подчеркнул он.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что национально-консервативное правительство Польши незаконно возвращает мигрантов, задержанных на границе с Белоруссией, а также не предоставляет им медицинскую помощь, питание и жилье.

В связи с этим, как сообщали СМИ, европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон попросила министра внутренних дел Польши Мариуша Камински допустить в приграничную в зону наблюдателей из ЕС Frontex [агентство Европейского союза по безопасности внешних границ — прим. «Газеты.Ru»], но не получила на это разрешения.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился летом этого года, военнослужащие Польши были вынуждены установить колючую проволоку для борьбы с нелегальными мигрантами.