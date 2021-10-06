Жена Саакашвили отреагировала на новую возлюбленную мужа

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс прокомментировала видео, на котором ее муж Михаил Саакашвили вместе с депутатом Верховной рады Украины Елизаветой Ясько сообщают о романтических чувствах друг к другу и о том, что они «начинают новую жизнь». Совместное видеообращение было записано до отъезда политика в Грузию.

«Содержание видео, опубликованного в пятницу вечером стало для меня неожиданным, а форма была совершенно неприемлема», — написала она на своей странице в Facebook.

Несмотря на эмоции, Рулофс отметила, что продолжает требовать освобождения Михаила Саакашвили как политзаключенного и верит, что выполнения этого требования удастся добиться.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В Грузии политика заочно признали виновным по ряду уголовных дел. В частности, его обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства, по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.