ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы восьмого созыва

Центральная избирательная комиссия России на заседании 6 октября зарегистрировала последнего победителя выборов по партийному списку «Единой России» депутатом Государственной думы восьмого созыва. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

По ее словам, таким образом, зарегистрированы все 225 депутатов по спискам и 225 человек по одномандатным округам.

4 октября ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу. 54 из них члены партии «Единая Россия». При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, фигурировавшие в списке «Единой России», отказались от мандатов депутатов Государственной думы.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Ранее сообщалось, что Ольга Баталина, получившая на выборах 17-19 сентября мандат депутата Госдумы, покинет пост заместителя министра труда и может быть назначена заместителем главы думской фракции партии «Единая Россия».