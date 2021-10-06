Новый спикер парламента Украины может быть избран 8 октября

Нового спикера Верховной рады Украины могут избрать уже в эту пятницу — 8 октября. Об этом заявил глава правящей партии страны «Слуга народа» и первый заместитель председателя ее парламентской фракции Александр Корниенко, передает ТАСС.

«Мой прогноз: завтра голосования не будет, а будет голосование в пятницу. Завтра может быть обсуждение кандидатур», — сказал он журналистам.

Ранее, 30 сентября, нынешний спикер Дмитрий Разумков сообщил, что «Слуга народа» инициировала его отставку. 2 октября в Трускавце партия за несколько часов собрала больше 150 подписей депутатов за отставку Разумкова.

Сообщалось, что действующего председателя Верховной рады на посту может сменить Руслан Стефанчук, который сейчас является первым заместителем спикера украинского парламента. Ранее он входил в предвыборный штаб президента Украины Владимира Зеленского, где курировал идеологические вопросы. После избрания на должность главы государства Зеленский назначил его своим представителем в Верховной раде.

Как писала «Газета.Ru», между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. В частности, Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.