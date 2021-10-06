Губернатор Воронежской области передал полномочия своему заместителю

Губернатор Воронежской области Александр Гусев передал полномочия своему заместителю Виталию Шабалатову в связи с болезнью, сообщается на сайте правительства региона — портале Воронежской области.

«В связи с болезнью губернатором Воронежской области Александром Гусевым подписано распоряжение — о возложении исполнения обязанностей главы региона на заместителя губернатора Виталия Шабалатова», — указано в сообщении пресс-службы.

Александр Гусев 25 декабря 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области, после чего 9 сентября 2018 года избран губернатором Воронежской области.

В 2018 году Гусев стал фигурантом скандала, когда его заместитель Юрий Агибалов был уволен со своей должности, получив при этом 23 оклада. Спустя два дня Агибалов был восстановлен в своей должности, однако из-за скандала позднее он вновь был уволен.