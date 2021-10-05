Бывший пресс-секретарь Трампа раскрыла тайну его оранжевого лица

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в своих мемуарах раскрыла секрет оранжевого оттенка лица экс-президента США Дональда Трампа во время его поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гришэм отметила, что Трамп никогда не выходил на публику без макияжа, но в ту поезду личный помощник экс-президента Джон Макэнти забыл взять косметичку. Трампу пришлось одолжить пудру у Гришэм.

«У вас есть с собой пудра?», - спросил он меня. После чего добавил, что президенту его лицо показалось слишком «блестящим», и по какой-то причине Джон не имел при себе привычного арсенала косметики», — подчеркнула Гришэм.

Ранее Гришэм рассказала в своей книге о том, что экс-президент США Дональд Трамп на встречах с мировыми лидерами интересовался отвлеченными темами больше, чем повесткой, и просил команду сравнивать руководителей государств на предмет «крутости».

По заверениям Гришэм, во время турецко-американского саммита Трамп уточнил у нее «кто круче?» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган или глава КНР Си Цзиньпин.

До этого, Трамп объяснил, почему его кожа и волосы выглядят оранжевыми.