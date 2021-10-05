Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала о его неуместных шутках

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм рассказала в своей книге о том, что экс-президент США Дональд Трамп на встречах с мировыми лидерами интересовался отвлеченными темами больше, чем повесткой, и просил команду сравнивать руководителей государств на предмет «крутости». Об этом сообщает РИА «Новости».

Гришэм описывает события, произошедшие во время турецко-американского саммита, во время которого Трамп поинтересовался, какой из лидеров жестче – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган или глава КНР Си Цзиньпин.

«Во время той же встречи он остановился, посмотрел на меня. «Стефани, кто круче?» — он спросил меня. «Си или этот парень?» — он посмотрел на Эрдогана, который улыбался», — утверждает Гришэм.

Она добавила, что во время переговоров Трамп неожиданно поинтересовался, смотрел ли кто-нибудь из присутствующих глав государств фильм «Полуночный экспресс».

Ранее Гришэм опубликовала книгу о своей работе на первую леди США. В ней она рассказывает много ранее неизвестных фактов, в частности, что Меланья планировала закупать огромные зеркала для детей из Африки.