На Украине предложили назначить на пост спикера Рады обезьяну с гранатой

Лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко предложил на пост спикера Верховной рады «обезьяну с гранатой». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Ляшко также потребовал объяснить причину увольнения текущего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова.

«Выходит Арахамия (руководитель фракции «Слуга народа») и рассказывает — это наше кресло, кого хотим, того туда и сажаем. Ну посадите обезьяну с гранатой туда», — заявил Ляшко.

Он утверждает, что правящая партия добьется отстранения Разумкова. По словам Ляшко, в голосовании поучаствуют даже те, от кого этого не стоит ожидать.

Ранее Верховная рада Украины приступила к процедуре отстранения от должности спикера Дмитрия Разумкова.

«Газета.Ru» рассказала, что между Владимиром Зеленским и Дмитрием Разумковым возникли разногласия по политическим вопросам. Эксперты считают, что Разумков впал в немилость президента из-за собственной политической игры. В частности, Зеленский утверждал, что спикер Рады выдавал депутатам подписные листы об импичменте президента.