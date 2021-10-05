ЕС собирается прекратить авиасообщение Минска со странами-источниками миграции

Власти Евросоюза хотят прекратить рейсы в Минск из стран, откуда наиболее часто прибывают нелегальные мигранты, чтобы потом перебраться на территорию Европы, заявила на слушаниях Европарламента еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Уровень миграции в ЕС из Сирии, Ирака и стран Африки через белорусскую территорию, по ее словам, продолжает расти.

Йоханссон обвинила белорусские власти в пособничестве нелегалам, а также в попытке дестабилизировать европейское объединение.

«Люди обычно ищут убежища от Белоруссии, а не в Белоруссии. Режим использует людей беспрецедентным образом в качестве инструмента давления на Европейский союз и зарабатывания денег», — утверждает она.

За счет прекращения авиасообщения со странами-источниками миграции Евросоюз надеется урегулировать миграционный кризис на границах.

Ранее в ЕС миграционный кризис на границе с Белоруссией признали гибридной атакой.