На Украине заявили о вероятности «широкомасштабной войны» с Белоруссией

Депутат Верховной рады, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернов заявил, что широкомасштабная война Украины с Белоруссией более вероятна, чем прямое «вторжение» России. Об этом он написал в своем Facebook

«Широкомасштабная война с Белоруссией становится более вероятной, чем прямое вторжение России. <…> Это и постоянные обвинения нас в том, что мы якобы засылаем в Беларусь боевиков и оружие. Это и угрозы перейти границу, «чтобы сделать Украину украинской». Это и откровенные провокации вроде «обстрела» белорусского пограничного знака вроде с территории Украины», — подчеркнул Чернов.

Он отметил, что грунт для такого сценария президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит уже давно.

Ранее Лукашенко рассказал, как мог бы «поставить Украину на колени». Он заявил, что Белоруссия не будет вводить санкции против Украины, но при желании «могли бы поставить на колени» Украину.

По словам Лукашенко, для этого Минск мог бы прекратить поставки Киеву горюче-смазочных материалов, что привело бы к тому, что украинские граждане «на вилах бы вынесли президента Украины Владимира Зеленского и всех остальных».