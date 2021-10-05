Глава российского бюро Интерпола подал в отставку

Вице-президент Интерпола — начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук подал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщили «Ленте.ру» в МВД.

Решение связано с достижением им предельного возраста: 18 ноября ему исполнится 60 лет, отметил источник издания в правоохранительных органах.

Прокопчук был назначен главой НЦБ 14 июня 2011 года по указу президента России. Вице-президентом Интерпола он стал в 2016 году.

Прокопчук — выпускник Киевского государственного университета и Всероссийской налоговой академии. Он работает в органах внутренних дел с 2003 года.

Ранее сообщалось, что в Черногории по ордеру Интерпола задержали российского банкира Чуяна.