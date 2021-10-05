Адвокат рассказал, что Саакашвили продолжает пить

Адвокат экс-президента Грузии Михаил Саакашвили, помещенный в тюрьму в грузинском городе Рустави, соблюдает голодовку не в сухом виде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Бека Басилая.

«Он не отказывался от воды», — заявил защитник.

По словам Басилая, в связи с голодовкой политика адвокаты требуют скорейшего назначения судебных заседаний, чтобы Саакашвили смог выступить перед обществом в зале суда, пока ему позволяет здоровье.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию. Находясь под арестом, политик объявил голодовку.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет заниматься возвращением Саакашвили на Украину.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя «личным узником Путина» в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому.