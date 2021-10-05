В СНБО предложили помочь жителям Донбасса и Крыма бороться с COVID-19

Киев предложил направить гуманитарную помощь на территорию неподконтрольных украинским властям Донбасса и Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова.

По его словам, Киев продолжает следить за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции на этих территориях и готов отправить гуманитарную помощь, если в Донбассе и Крыму найдутся желающие ее принять.

«К большому сожалению, я могу сказать, что ситуация там очень напряженная… Мы можем направить им гуманитарную помощь. Надо понимать, что у них есть желание ее принимать. Нам надо понимать, с кем этот вопрос решать», — заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что 3 октября в Крыму был поставлен суточный рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией. За сутки на полуострове COVID-19 подтвердился у 421 человека.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к России. Однако Киев по-прежнему считает полуостров своей территорией.