Пушков призвал создать в России «автономную систему» после глобального сбоя в сети

Массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов показал, что Россия должна развивать собственные интернет-платформы, заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Сбой показал уязвимость глобальных сетевых компаний и нашу уязвимость, потому что мы пока не создали альтернатив тому же Facebook или YouTube. Мне кажется, эта ситуация должна нас сподвигнуть на более активное развитие наших собственных интернет-платформ, чтобы быть менее зависимыми от неизбежных сбоев, которые еще не раз будут происходить у глобальных интернет-компаний. Нам нужна своя автономная система, которая могла бы компенсировать эти сбои в случае необходимости», — считает сенатор.

По версии Пушкова, сбой привел к утечке личных данных пользователей в даркнет, и защитить их от подобного практически невозможно.

«Защитить пользователей мы в данном случае никак не можем. Любые социальные сети уязвимы для вторжения хакеров и ненадлежащего использования данных самими компаниями. Создать какую-то надежную систему защиты тут практически невозможно, поскольку, как только вы начинаете использовать соцсети, то сразу подвергаетесь определенной угрозе. Тут следует понимать, что это определенная плата за получение доступа к ресурсам», — подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что в сети распространяются теории заговора о реальных причинах отключения Facebook.