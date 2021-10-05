Выпивший «на посошок» перед задержанием Саакашвили попал на видео

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перед своим задержанием успел выпить рюмку. В этот момент экс-глава Грузии уже был в наручниках, сообщает Sputnik Грузия.

По словам Саакашвили, на Украине на него уже ранее надевали наручники. Потом бывший президент попросил выпить «воду». Перед тем как вывести политика, полицейский спросил, есть ли у него куртка.

В ролике видно, что бывший президент ужинал, когда к нему пришли правоохранители. На столе можно было заметить две бутылки водки. Потом на него одели наручники и Саакашвили успел допить спиртное из рюмки «на посошок».

Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября в квартире на проспекте Гурамишвили. В тот же день он объявил голодовку.

В Грузии политика заочно признали виновным по ряду уголовных дел. Михаила Саакашвили обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства. Против Саакашвили заведено уголовное дело о пересечении государственной границы.

В феврале 2018 года Саакашвили в наручниках выдворили за пределы Украины, лишив гражданства этой страны. Позднее президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство и политик смог вернуться в Киев из Польши.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может отказаться от экстрадиции на Украину.