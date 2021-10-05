Задержана глава городского округа Евпатории Харитоненко

Правоохранители задержали главу муниципального образования городского округа Евпатория, главу городского совета города Олесю Харитоненко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Отмечается, что 5 октября суд изберет в отношении нее меру пресечения.

По данным агентства, ранее в рабочем кабинете чиновника проводились следственные действия.

Ранее сообщалось, что задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука.

29 сентября стало известно, что министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности министра назначили главного врача Судакской городской больницы Константина Скорупского.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова.

Также суд отправил бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова под домашний арест. Его обвиняют в хищении 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды.