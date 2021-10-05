Cumhuriyet: Эрдоган пытался «подкупить» Путина во время визита в Сочи

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи предложил строительство второй и третьей атомной электростанции, было расценено как «политическая взятка». Об этом заявил журналист Мехмет Али Гуллер в статье для издания Cumhuriyet.

По его словам, турецкий лидер пытался преподнести свое предложение как «козырную карту», но по факту оно означало «политический подкуп».

«Этот ход «без торга» усилил позиции России против игроков, которые могли бы построить атомные электростанции, прежде всего Китая», — выразил свое мнение Гуллер.

Автор публикации отметил, что президенту России удалось заставить Эрдогана незадолго до сочинских переговоров признаться в том, что США должны уйти из Сирии, что является победой для Путина.

При этом Гуллер отметил, что турецкий лидер не очень любит уступки. Об этом в том числе говорят его слова о поиске «устойчивого и справедливого решения сирийской проблемы». Автор уверен: нельзя исключать, что Турция передаст контроль над трассой M-4 президенту Сирии Башару Асаду.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи предложил российскому лидеру Владимиру Путину подумать над строительством еще двух атомных станций помимо уже строящейся «Росатомом» АЭС «Аккую».

Также Эрдоган заявлял, что необходимо выполнить договоренности с Россией о присутствии курдских отрядов в ряде регионов Сирии.