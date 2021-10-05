NI назвал катастрофой для НАТО исход возможного конфликта с Россией в Прибалтике

США и их союзники не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы защитить восточноевропейских партнеров в случае вооруженного столкновения с Россией, пишет в статье для The National Interest экс-офицер американской армии, эксперт в области безопасности Дэвид Пайн.

Он предупредил, что подобный конфликт может обернуться катастрофой для НАТО.

По его словам, американская армия потерпит поражение в случае крупномасштабной войны с Россией и Китаем, даже если ее оппоненты не станут применять ядерное оружие.

Ранее он писал о катастрофических последствиях возможной ядерной конфронтации США с Россией и Китаем, а теперь утверждает, что Вашингтон не готов вести «даже обычную» войну с Москвой и Пекином.

По его мнению, наибольшая угроза, с которой сегодня сталкиваются Соединенные Штаты, – это война на два фронта против сильнейших военных соперников.

Ранее американский генерал назвал Россию «главной военной угрозой».