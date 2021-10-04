Адвокат Саакашвили рассказал, когда экс-президент Грузии прекратит голодовку

Гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал, что экс-президент намерен продолжать голодовку, пока власти республики не освободят его и людей, которые были задержаны как его сообщники. Об этом сообщает ТАСС.

«Вам известно, что я объявил голодовку. Я хочу, чтобы вы знали, что я ее не прекращу ни в коем случае, пока я и задержанные из-за меня люди не будем на свободе. Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни», — говорится в обращении Саакашвили к гражданам, которое зачитал Гварамия.

Ранее адвокат экс-президента Георгий Чивиашвили заявил, что Саакашвили может сам отказаться от экстрадиции на Украину.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.