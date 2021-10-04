В МИД Украины рассказали о состоянии Саакашвили в грузинской тюрьме

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинский консул посетила бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме города Рустави. Об этом он сообщил агентству УНИАН.

«Состояние Михаила Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал», — сказал он.

По его словам, МИД и посольство Украины продолжат оказывать Саакашвили консульскую и правовую помощь.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.