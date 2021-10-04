В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили пересек границу незаконно

В прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент страны, ныне глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, Михаил Саакашвили по приезде в Грузию пересек государственную границу незаконно, сообщается на сайте ведомства.

В прокуратуре заявили, что «после незаконного пересечения границы» политика встретили двое граждан и на своей машине отвезли его в одну из деревень Самегрело. Затем Саакашвили уехал в Тбилиси и поселился в квартире, временно переданной Еврокомиссией, где его и задержали 1 октября.

МВД страны расследует факт незаконного пересечения границы Саакашвили по статье 344 Уголовного кодекса Грузии. Проводятся необходимые процессуальные и следственные действия, говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что у грузинских властей «нет никакого желания» передавать Саакашвили. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, политический деятель сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь тюремный срок.

В Грузии Саакашвили заочно признали виновным по ряду уголовных дел. В частности, его обвиняют в превышении полномочий, когда он занимал пост главы государства, по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат.