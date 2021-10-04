Решение об участии Путина в конференции ООН по изменению климата пока не принято

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по поводу участия президента России Владимира Путина в конференции ООН по изменению климата пока не принято. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Пока нет», — ответил он, комментируя вопрос об участии президента России.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 1 по 12 ноября 2021 года в Глазго.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по поводу саммита по климату в Глазго заявил, что конференция должна стать «поворотным моментом для человечества». Обращаясь к генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, Джонсон заявил, что человечеству пора «повзрослеть».

Джонсон призывает мировых лидеров взять на себя ответственность за решение экологических проблем. Он также указал, что избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты вряд ли удастся.

Ранее на этом же мероприятии президент США Байден призвал мировое сообщество готовиться к следующей пандемии.