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Президент Финляндии на день разделит полномочия с 16-летней девушкой в рамках кампании ООН

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Финский лидер Саули Ниинисте в среду, 6 октября, проведет рабочий день вместе с 16-летней Неллой Салминен в рамках кампании ООН Girls Takeover (англ. — «девушки берут власть»), сообщает официальный сайт президента республики.

По данным канцелярии президента, Ниинисте и Салминен примут участие в онлайн-конференции IMPACT, организованной информационным агентством Reuters, которая будет посвящена обсуждению изменения климата среди мировых лидеров.

«Тема беседы между президентом Ниинисте и Салминен — борьба с изменением климата и ответственность перед будущими поколениями», — отмечается в сообщении.

Кроме того, запланированы встречи президента и его напарницы с главой Центрального союза женских объединений Эвой Биоде, супругой президента Йенни Хаукио и членами президентского кабинета. Ожидается, что в конце рабочего дня Салминен выступит с речью, посвященной равноправию.

В 2020 году в рамках Международного дня девочек премьер-министром Финляндии на один день становилась 16-летняя Аава Мурто.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров взять на себя ответственность за решение экологических проблем. При этом он назвал мир «драгоценной голубой сферой с коркой яичной скорлупы и клочком атмосферы».

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