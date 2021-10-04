Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, пока предпосылок для проведения переговоров нет, однако Путин никогда не отвергал возможности такой встречи.

Представитель Кремля добавил, что для начала хорошо бы определиться с тем, что президенты будут обсуждать.

Днем ранее Зеленский заявил, что готов провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет.

В конце сентября украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщили, что встреча двух глав государств может состояться в конце 2021 года или в начале 2022 года. Тогда собеседники «РБК-Украина» заявили, что администрация хочет выйти на прямые переговоры с Путиным, чтобы понять, смогут ли Москва и Киев «о чем-то договориться».

О готовности Зеленского к переговорам с президентом России также говорил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

Кроме того, сам Зеленский на полях Генассамблеи ООН 23 сентября заявлял, что встретится с Путиным, когда российский лидер будет готов.