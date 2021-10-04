В Японии выбрали нового премьер-министра

Новым премьер-министром Японии стал глава правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида, который ранее был министром иностранных дел страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

За Касиду проголосовали 311 из 458 членов нижней палаты парламента. За его противника, лидера Конституционно-демократической партии Юкио Эдано, было подано 124 голоса. По 11 голосов получили лидер партии реформирования Японии Тораносукэ Катаяма и глава Народно-демократической партии Юитиро Тамаки. Еще один голос был отдан за недавнюю соперницу Кисиды на выборах главы ЛДП Санаэ Такаити.

В течение сегодняшнего дня будет обновлен состав кабмина. Кисида уже определил всех кандидатов на министерские посты.

Ранее сообщалось, что правительство Японии премьера Есихидэ Суги в полном составе ушло в отставку.

64-летний Касида, возглавлявший МИД Японии с 2012 по 2017 год, считается умеренным консерватором. Он выступает за укрепление стратегического союза с США и укрепление оборонного потенциала Японии, однако осторожен в вопросах вооружения Японии ракетами большой дальности и атомными подводными лодками.