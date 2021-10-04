«Посмеюсь над ней»: посол Афганистана в CША разуверилась в американской демократии

Посол Афганистана в США Адела Раз заявила, что «потеряла свою страну» и веру в правительство США, а дело ее жизни — поддержка афганских женщин и девочек, находится в упадке. Об этом дипломат сообщила Axios в своем первом телеинтервью после приходя талибов (организация запрещена в России) к власти в Афганистане.

Раз не считает, что президента США Джо Байдена заботит судьба афганских женщин и девочек. Дипломат также заявила, что чувствует себя виноватой за то, что побуждает афганских женщин поверить в новое будущее и служить вместе с ней в правительстве, а также за тех, кого она побуждала остаться в Афганистане.

Посол добавила, что больше не доверяет правительству США и сомневается, что какой-либо афганец будет доверять политике США в течение длительного времени.

«Если вы говорите о демократии, я, вероятно, подвергну ее сомнению и посмеюсь над ней... [CША] строили такую в Афганистане, и люди верили в это», — сказала Раз, раскритиковав отказ Байдена пересмотреть сделку бывшего президента Дональда Трампа с «Талибаном».

Между тем, Раз заявила, что полностью доверяет американскому народу и «глубоко благодарна за жертвы», принесенные американскими военными и гражданским населением за последние 20 лет в ее стране. По ее словам, ей очень жаль, что эти достижения не были сохранены и защищены.

Дипломат также раскрыла новые подробности, указывающие на то, что секретный побег бывшего президента Ашрафа Гани был «скорее преднамеренным», и Гани обязан «объяснить свое предательство».

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, после чего президент Афганистана Ашраф Гани решил уйти в отставку и улетел с семьей в ОАЭ, набив вертолет деньгами. Сам Гани утверждал, что не вывозил деньги во время бегства — по его словам, он «уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях».

Ранее источник рассказал подробности о бегстве экс-президента.