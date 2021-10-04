В Грузии заявили, что Саакашвили мог нарушить украинское законодательство

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Михаил Саакашвили мог нарушить и украинское законодательство. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Грузия».

«У меня есть некоторые вопросы, относительно того, что Саакашвили покинул Украину, нарушив их законодательство. Основанием так считать стало и сегодняшнее заявление президента Владимира Зеленского, который заявил, что узнал об исчезновении Саакашвили из СМИ. Этот факт стал сюрпризом для всех наших украинских партнеров», — рассказал Залкалиани.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили обсуждал со своей командой убийство нескольких лидеров оппозиции во время масштабной акции в столице 3 октября, чтобы лишить грузинское правительство легитимности.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.