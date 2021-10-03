Трамп потребовал забрать у американских СМИ премию за публикации о его сговоре с Россией

Организаторам стоит лишить New York Times и Washington Post Пулитцеровской премии 2018 года, потому что отмеченные наградой публикации были основаны на ложных сведениях. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в письме к временному председателю оргкомитета премии Баду Клименту, сообщает New York Post.

«Их публикации были не более чем политически мотивированным фарсом, в котором была предпринята попытка распространить ложный рассказ о том, что моя кампания якобы вступила в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это», — написал Трамп.

При этом, отметил экс-президент, заголовки материалов, посвященных «ныне развенчанной теории заговора о сговоре с Россией» в значительной степени опирались на ничем не подтвержденные анонимные источники, которых описывали как «осведомленный источник», «нынешние и бывшие должностные лица».

«В результате общественность была лишена независимых средств оценки их авторитета, их потенциала для политической предвзятости и источника их знаний», — пояснил Трамп.

В конце сентября в США завели дело на адвоката Майкла Сассмана, работавшего на Хиллари Клинтон и передавшего ФБР недостоверную информацию о якобы вмешательстве России в президентские выборы. Уголовное дело было заведено по инициативе американского спецпрокурора Джона Дарема, назначенного для расследования так называемого «Рашагейта» (предвыборного сотрудничества между Дональдом Трампом и Россией).

В 2016 году, когда Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось. Россия всегда подчеркивала, что не причастна ко вмешательствам в выборы.