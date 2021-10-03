Американский политик Бьюкенен заявил о «закате» Европы

Центр мирового политического притяжения смещается из Европы в Азию, а европейское единство, похоже, уходит в прошлое. Такое мнение выразил в статье для The American Conservative американский политик и бывший идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен.

По его словам, на протяжении столетий и до XX века Европа была центром мировой истории, однако в результате войн прошлого столетия «все ее величайшие народы были окровавлены». В результате, пишет политик, все колониальные народы были в значительной степени освобождены и начали мигрировать в метрополии, а Европа была расколота между Западом во главе с США и советским блоком, где доминировала Москва.

«Сегодня чувствуется, что роль Европы в мировой истории проходит, что поворот Америки в сторону Китая и Индо-Тихоокеанского региона является одновременно историческим и постоянным, и что, поскольку прошлое принадлежит Европе, будущее принадлежит Азии», — рассуждает Бьюкенен.

Политик поясняет, что это связано с тем, что в Азии находятся самые густонаселенные страны мира (Китай и Индия), шесть из девяти ядерных держав мира, а также крупнейшие экономики мира за пределами США (Китай и Япония).

Бьюкенен также указывает на разногласия внутри ЕС и попытки некоторых ее частей отделиться. В частности, выход Великобритании, намерения Шотландии отделиться от Англии, и референдум Каталонии по отделению от Испании. Ситуация осложняется и созданием альянса AUKUS, в который вошли Великобритания, Австралия и США, считает он.

«Французы отдаляются от своих союзников по НАТО, а в Германии прошли выборы, на которых впервые в истории Христианско-демократический союз Конрада Аденауэра, Гельмута Коля и Ангелы Меркель получил четверть голосов», — подчеркивает Бьюкенен, добавляя, что новый канцлер Германии не будет иметь статуса Меркель, которая была лидером Германии в течение последних полутора десятилетий, а также фактическим лидером Европы.

Ранее португальский политолог Бруно Мацаес заявил, что Европа представляет интерес для США только с точки зрения противостояния России и Китаю. В частности, Мацаес ссылается на недавнее заявление историка Луука ван Мидделаара, который считает, что Европа в отношениях с США переходит от статуса партнера к статусу вассала.