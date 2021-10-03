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CNews: Саакашвили тайком провез в Грузию водитель трейлера

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Global Look Press

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в страну тайно провез водитель трейлера. Об этом сообщает портал CNews со ссылкой на источник.

«Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша», — цитирует портал родственника водителя.

По его словам, Элгуджа возит зелень из Грузии на Украину. Он добавил, что Саакашвили всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

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