Путин случайно подслушал совещание кабмина

Российский президент Владимир Путин случайно подслушал совещание правительства. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось заседание кабмина, проходившее в режиме видеоконференции.

Министры поначалу не заметили появления президента и продолжили обсуждение. Дольше всех главу государства не замечал вице-премьер Марат Хуснуллин — коллегам даже пришлось окликнуть его, чтобы он обратил внимание на главу государства.

«Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится», — сказал президент кабмину.

Ранее Путин раскритиковал выполнение правительством поручений по долгосрочному развитию космической сферы. Министры не утвердили комплекс мер и их финансирование, чем, по словам президента, подвергли риску развитие отрасли в целом.