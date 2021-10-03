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При взрыве у мечети в Кабуле погибли не менее восьми человек

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Wikimedia Commons

В результате взрыва возле мечети Идгах в столице Афганистана Кабуле погибли не менее восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира».

По данным агентства, еще 20 человек получили ранения.

При этом в посольстве России в Афганистане сообщили, что никто из россиян при взрыве не пострадал.

О том, что возле одной из мечетей Кабула произошел взрыв, стало известно днем 3 октября. Сообщалось, что в этот момент в мечети проходила церемония прощания с матерью официального представителя радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Забихуллы Муджахида.

По предварительным данным, после происшествия в районе взрыва началась перестрелка между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

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