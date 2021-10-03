Киев ведет переговоры с ЕС о создании телеканала для борьбы дезинформацией РФ

Президент Украины Владимир Зеленский начал вести переговоры с властями Евросоюза о создании в стране телеканала, на котором будут рассказывать о борьбе с «российской дезинформацией». Об этом на брифинге заявил сам глава государства, передает ТАСС.

«Сегодня ведется обсуждение со странами ЕС, чтобы на основе того или иного нашего канала сделать международный канал, который будет <…> за границами нашего государства рассказывать о реальности, имеющей место на Украине, — это борьба против российской дезинформации», — заявил он.

Лидер также подчеркнул, что вопрос безопасности в Донбассе связан в том числе с информационной политикой.

В сентябре президент Украины заявил, что противодействие «агрессии» России и защита прав человека в Крыму и Донбассе должны быть главными темами на сессии Организации объединенных наций. По его словам, в ООН должны считать приоритетной борьбу с милитаризацией Крыма и действиями России в отношении Украины.