Зеленский заявил, что спикер Рады Разумков ведет собственную политическую жизнь вне партии

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков перестал быть членом партии «Слуга народа» и начал вести собственную политическую жизнь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Он (Разумков) не является членом этой команды, он об этом говорит. <…> Он хочет быть не просто субъектом и сторонится своих однопартийцев, <…> он ведет свою личную политическую жизнь. Это его выбор, рабства нет», — сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что в в партии есть много претензий к Разумкову, в том числе назвал расхождения во взглядах на решения о санкциях и закон об олигархах.

Ранее, 30 сентября, Разумков заявил, что депутаты от «Слуги народа» инициировали процедуру его отставки. Позднее президент Зеленский прокомментировал его слова и заявил, что со стороны спикера и его консультантов было «большой ошибкой» выносить этот вопрос в публичную сферу, медиа.

В результате, 2 октября депутаты президентской фракции заявили, что в ближайшее время начнут процедуру отзыва Разумкова с занимаемой должности.